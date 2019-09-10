日籍高中生吏旺與同學來台畢旅，途中遺失手機，春社所員警幫忙找回，吏旺與同學俏皮與警合影，感謝員警的幫忙。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

來台畢業旅行的日籍高中生吏旺（Rio 18歲），在彩虹眷村發現手機不見了，求助台中市警局第四分局春社派出所，員警抽絲剝繭，分析出手機應該遺留在公車上，循線聯絡上司機，果然找回手機，讓Rio 高興得連說謝謝，表示真是難忘的經歷。

日籍高中生吏旺（Rio 18歲）與同學來台畢業旅行，日前中午12時來到彩虹眷村參觀，要拿起手機打卡時才發現手機遺失，急忙到春社派出所尋求協助，員警請他回想，最後一次看到手機是什麼時候？經他努力回想，才想起，最後一次是在公車上分享照片，判斷應該是遺留在公車上。

春社所員警，循線追查，聯繫到公車司機，公車司機果然在車上找到一支手機，員警於是載著他前往客運服務處認領，取回失而復得的手機，讓吏旺很開心，不停地跟員警、司機說聲「謝謝」，還擺出找到的姿勢與員警一起合照留念。

春社派出所長江松泳表示，轄內的彩虹眷村遊客相當多，外籍旅客慕名前來，提醒民眾出遊上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，才能玩得更盡興！

(中時 )