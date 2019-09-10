世足資格賽》中華戰尼泊爾 甜甜圈弟先發了！ 18:372019/09/10 中時電子報 李弘斌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「甜甜圈弟弟」沈子貴頂替受傷的朱恩樂，先發上陣對決尼泊爾。（資料照片／李弘斌攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華男足今晚7：10在台北田徑場迎戰世界排名166的尼泊爾，力拚本屆世足資格賽首勝，以及在這項賽事暌違22年的小組賽勝利。由於土耳其歸化前鋒朱恩樂髖部受傷缺陣，台英混血的「甜甜圈弟弟」沈子貴（Will Donkin）首次在正式比賽替中華隊先發，扛起左邊鋒位置。其餘先發陣容則與上役對約旦相同。 中華男足vs.尼泊爾先發11人（4-2-3-1）： 1潘文傑；3陳庭揚、2王睿、6陳威全、4洪子貴；11吳俊青、12溫智豪；10陳浩瑋、17陳柏良（隊長）、7沈子貴 (中時電子報) #世足資格賽 #中華男足 #尼泊爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 世足資格賽 中華vs.約旦精彩圖輯 03:402019/09/06 體育 男足GOAL爭氣 威脅百大勁旅 04:102019/09/08 運動天地 U18》守護神余謙先發 冠軍戰阻美連霸夢 12:042019/09/08 體育 日職》王柏融低潮無解 先發苦吞2K 15:522019/09/08 體育 中華男足以逸待勞 拚世界盃資格賽次輪歷史首勝 23:342019/09/09 體育 男足今晚戰尼泊爾 要解22年的渴！ 11:262019/09/10 體育 女足甜心挺男足 今晚還有神秘客 15:322019/09/10 體育 《時來運轉》單場暨場中投注 中華男足迎戰尼泊爾 17:572019/09/10 體育 體育熱門新聞 MLB》張育成超爽！大聯盟首轟出爐 - 體育 世界盃》希臘籃協震怒 要求FIBA禁賽3裁判 - 體育 MLB》張育成首轟不看球 而是看著他 - 體育 NBA》誰是接班人？ 羅德曼欽點此人 - 體育 美網》納達爾：世界第一非我本願 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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