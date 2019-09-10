中華男足今晚7：10在台北田徑場迎戰世界排名166的尼泊爾，力拚本屆世足資格賽首勝，以及在這項賽事暌違22年的小組賽勝利。由於土耳其歸化前鋒朱恩樂髖部受傷缺陣，台英混血的「甜甜圈弟弟」沈子貴（Will Donkin）首次在正式比賽替中華隊先發，扛起左邊鋒位置。其餘先發陣容則與上役對約旦相同。

中華男足vs.尼泊爾先發11人（4-2-3-1）：

1潘文傑；3陳庭揚、2王睿、6陳威全、4洪子貴；11吳俊青、12溫智豪；10陳浩瑋、17陳柏良（隊長）、7沈子貴

(中時電子報)