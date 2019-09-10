最快的超級跑車可達到時速400公里，這已相當驚人，但還比不上直線噴射車，可達到1倍音速(時速 1224 公里)，但這還不是地表最速紀錄。美國霍洛曼空軍基地(Holloman AFB)剛完成一項壯舉，地表火箭橇達到每小時6,599英里(10620公里)的速度，換算起來這相當於8.6馬赫，是貨真價實的地表最速!

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，美國有好幾處高速測試場，用以測試火箭與噴射引擎的性能，原本的速度紀錄是新墨西哥白沙試驗場(WSMR)達成的5馬赫紀錄，然而現在卻被霍洛曼基地的8.6馬赫一舉超前，而且突破甚多，這絕對是美國武器測試的重要里程碑。

那麼，美軍為何要在火箭橇軌道上，進行這樣的速度測試呢？這與開發高超音速武器有關，這也是各個軍事大國追求的新武器，希望能夠有一種速度極快、準確度高，而且能迴避反飛彈系統的新式飛彈，要成這些條件，導航和控制系統必須能夠承受沉重的加速力和高熱應力，因此需要不斷的材料測試，才能使美國的高超音速夢想成為現實。

法櫃奇兵4的橋段，瓊斯博士坐著火箭軌道車逃生。

高速軌道有著超豐富多彩的測試歷史，測試過各種新裝備，從彈頭和彈射座椅，以及掩體的堅固程度。美國核能安全學會曾經為了辟除核電廠圍阻體不安全的謠言，將一架F-4戰機架上高速軌道，然後衝撞與核電廠圍阻體同級的混凝土牆，飛機撞的粉碎，但是混凝土牆沒有什麼傷痕。

如今，霍洛曼基地的高速測試軌道，將會愈來愈重要。

(中時電子報)