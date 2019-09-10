狗黃金招來千萬大獎！8月新上市的刮刮樂「1000萬大富翁」共有2個頭獎1000萬元，台彩公告，第1個頭獎在桃園市八德區「金歡喜彩券行」幸運被刮出，神奇的是，刮出大獎當天有名熟客的紅貴賓狗，突然在彩券行櫃檯前拉了坨「黃金」，狗主人神預言投注站會刮出大獎，沒想到「一語成讖」。

因為當晚上有名不到30歲的年輕人，來店裡消費，刮中「1000萬大富翁」頭獎1000萬元；台灣彩券公司總經理蔡國基今親赴「金歡喜彩券行」道賀，有圖有真相，還與當天拉出黃金的紅貴賓拍照合影，並準備了100張大樂透彩券分送給現場民眾分享喜氣；他也提醒除了「1000萬大富翁」1000萬頭獎還有一個外，現正熱賣中的刮刮樂產品也還有22個百萬（含）以上的大獎尚未被刮出，一定要把握。

「金歡喜彩券行」經營近6年來，曾在106年售出刮刮樂「2000萬開運發財金」二獎100萬元，還沒有售出過上千萬元以上的大獎；「金歡喜彩券行」的陳寶蘭表示，刮出大獎當天，有名女性常客帶著養了近9年、名為Abby的紅貴賓狗進到店內，沒想到牠突然在櫃檯前拉了一坨黃金，當下狗主人就跟店員說：「投注站一定會開出頭獎」，想不到當天晚上就真的應驗了。

刮出頭獎1000萬元的是一位不到30歲、長相斯文的年輕人，大約一星期會買1次彩券，刮獎當天晚上，他到投注站看到刮刮樂「1000萬大富翁」，認為這張中獎率和頭獎金額都很高，於是先隨機挑一張，雖然沒中獎，還是請店員再幫忙挑一張試手氣，刮完後請店員協助確認是否中獎，店員發現中獎金額就是1000萬元。

客人馬上露出喜悅的笑容，直呼真的是太幸運了！中獎人大方的包了紅包3萬6000元分享給店家，同時也將這個好消息告訴女友，想找個時間去日本旅遊，剩下的獎金打算存起來。

(中時 )