基隆特色美食節14日在正濱漁港登場，將舉辦彩色BBQ港味派對活動。（許家寧攝）

中秋節烤肉哪裡去，2019基隆特色美食節首次將北台灣最夯的打卡景點正濱漁港色彩屋舉辦彩色BBQ港味派對活動，打造中秋烤肉秘境，特搜15個基隆海味市集，搭配不插電音樂表演，帶領民眾徜徉樂海，感受基隆獨有港味派對。

基隆特色美食節14日下午4點至晚上9點在彩色屋登場，市府預售限量海鮮烤肉懶人包，蒐羅基隆特色漁產吉古拉、飛魚卵香腸、鯖魚一夜乾及當季胭脂蝦等，開賣1小時就秒殺，產發處加碼送船票和啤酒，限時開放遊客遊港吹拂海風、賞月，度過愜意中秋佳節。

市長林右昌說，活動營造當地觀光新意象，聽聽音樂，還可逛逛周邊市集攤位、特約商店及和平島公園等景點，呼籲大家搭乘公共運輸，將視今年首次試辦成果，再看後續是否擴大辦理，未來正濱舊漁會大樓修復完成後，將可串接起色彩屋、阿根納造船廠等觀光廊帶。

市府表示，和平島、正濱漁港廊帶，從白天到黑夜都精彩，沒有訂購到海鮮懶人包的民眾，除可漫遊正濱漁港邊，也可走訪和平島公園玩水散心、體驗原住民文化會館原民風情、再到阿根納造船廠當打卡網美，配合秋冬國旅補助來個充實一日遊。

(中時 )