新北市文化局10日舉辦市定古蹟板橋迪毅堂上梁典禮，工程預計於2010年底前完成整體修復作業。（文化局提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋迪毅堂創建於1873年，被新北市政府列為市定古蹟後，文化局斥資1238萬元進行修復工程，10日舉行上梁典禮，預計2020年底前修復完工，未來將串聯起板橋城內4大古廟，構成板橋城的文化特色。

板橋迪毅堂供奉的主神是「徐元帥」，在地居民稱為「元帥廟」，是清朝林本源家族為紀念漳泉械鬥殉職的林家武師徐才等人所建，整座古蹟為三開間正身帶兩護龍的格局，較類似傳統廟宇，文化局於2013年12月25日將其指定為市定古蹟，和慈惠宮、接雲寺以及大眾廟並列為板橋4大古廟。

文化局在2016年完成修復或再利用計畫，2018年完成規畫設計，並於2018年12月26日進行修復工程，總經費1238萬元，昨舉行上梁典禮邀請迪毅堂管理委員會、民代等參加。

文化局表示，進行修復工程後，發現仍有許多地方需進行修復，不排除會再追加預算，盼透過此次的修復作業，儘速回復原有的古蹟樣貌。

文化局表示，工程預計於2020年底前完成整體修復作業，後續將由迪毅堂管理委員會持續作為廟宇使用管理，另外，將配合板橋林家花園不定期舉辦的板橋古城巡禮活動，由志工老師帶領民眾進行參觀導覽，串聯起板橋城內4大古廟。

(中時 )