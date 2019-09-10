過去於吉卜力工作擔任動畫製作人的西村義明，集結《借物少女艾麗緹》導演米林宏昌、《神隱少女》原畫百瀨義行及《霍爾的移動城堡》作畫監督山下明彥的黃金陣容，推出三段式動畫短片《小小英雄：螃蟹、蛋與透明人》，透過三個溫暖且動人心弦的故事，帶給每個人生活的勇氣。

在此片擔任製作人的西村義明向日媒表示，當初製作這部動畫的目的，是為了那些生活艱苦，並帶給大眾勇氣的人，打造出不同的小英雄，「正如宮崎駿導演和高畑勳導演一直相信豐富的動畫一樣，我們必須再次創造這樣一個地方，重新發現動畫的豐富性，我認為短動畫的地方可以做到這一點。」因而選擇以短片動畫的方式，打造《小小英雄：螃蟹、蛋與透明人》。

《小小英雄：螃蟹、蛋與透明人》由三部短片組合而成，分別是米林宏昌的〈卡尼尼與卡尼諾〉、百瀨義行的〈武士蛋〉及山下明彥的〈透明人〉。西村義明表示，三部短片的故事各不相同，但希望可以透過這部動畫告訴觀眾，在社會的每個角落，都有為某個目標而努力的人存在。

在〈卡尼尼與卡尼諾〉中，描述了一對螃蟹兄弟的父親，不慎被急流沖走，兩兄弟為尋找父親踏上未知冒險的旅程。在決定製作題材時，米林宏昌的孩子正剛出生，「出生」與「如何養育」的課題，影響了他的創作，希望透過這部短片向孩子訴說「我希望你像這樣生活」。

在〈武士蛋〉中，描述一個對蛋過敏的男孩，從小便被嚴格管制，連雞蛋也不得觸碰，但卻在某一天，誤吃了含有蛋成分的霜淇淋，進而引發了嚴重過敏的故事。〈透明人〉則是以一位存在感極低的男子為主角，敘說他的存在感低到近乎「透明」程度，甚至被重力遺忘，慢慢地飄浮在空中的奇幻狂想。

《小小英雄：螃蟹、蛋與透明人》於去年日本上映，台灣首映則將於台中國際動畫展中播出。

(中時 )