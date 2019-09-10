嘉義縣東石消防分隊員工寢室旁的廚房梁柱裂縫逐年擴大。（張毓翎攝）

嘉義縣東石消防分隊廳舍老舊，牆壁也有多處裂痕。（張毓翎攝）

嘉義縣消防隊東石分隊廳舍3年前受到地震影響，被鑑定為危樓，縣消決定異址重建，由於營造廠商不願投標，迄今已9度流標，與分隊相鄰的東石分駐所下個月要重建，分隊勢必得盡速搬遷，但目前連臨時安置處都未確定，消防隊員無奈地說「真想有個安全的家」。

東石分隊長陳欽明表示，廳舍是民國70幾年建造，至今多處已嚴重損壞，3年前被張貼「災害後危險建築物標誌」後，有對結構主體進行補強作業，當時同仁暫居在附近的天主堂，但補強只是增加安全度，無法解決建物本身，期間分隊又有人員調動，同仁只能暫居隔壁的鐵皮屋。

當初東石分隊廳舍是向東石分駐所借來共用，分駐所一旦動工，分隊就要另闢居住地；縣警局表示，東石分駐所一直以來急需重建，但苦於無建商投標，今年好不容易招標成功，將在原址後方蓋新宿舍、辦公空間也會擴大，預計明年9月就可完工。

嘉義縣東石消防分隊廳舍3年前因地震後結構受損，勘驗評估後被貼上「災害後危險建築物黃色標誌」。（張毓翎攝）

嘉義縣消防局副局長蔡建安表示，去年執行新建工程招標，於第6次流標後有增加預算至3666萬元，但因成本等因素，至今沒有廠商願意買單，下次招標前會審核建築師提出的單價是否符合市價等，此外，之後會徵求先天宮同意，讓分隊暫居在先天宮香客大樓。

東石分隊消防員表示，二樓的廚房梁柱裂縫逐年擴大，有的房間天花板鋼筋裸露嚴重，只能當倉庫使用；有些則較輕微，先以塑膠面板封住，不過屋頂水泥剝落，使得每逢大雨就得趕緊拿桶子接水，希望能早日搬出。

(中時 )