陸官媒《中國日報》FB警告：香港有人計畫911發動恐怖襲擊。（China Daily HongKong臉書截圖）

香港《逃犯條例》修訂風波持續迄今已逾3個月，中共中宣部主辦、中國國務院新聞辦公室代管的英文報章《中國日報》香港版，昨晚（9日）在臉書Facebook貼出照片，警告有人計畫明天（11日）在香港發動恐襲擊。

該則貼文稱，「狂熱反政府人士」計畫在9月11日發動大型恐怖襲擊，包括炸毀輸氣管、無差別攻擊母語為非廣東話人士，以及在山區放火。

《中國日報》香港版也貼出「消息來源」截圖，稱在一個名為「焦土計劃」的Telegram群組看到一段文字。該截圖稱發言者可以鎖定藍陣營人士無差別屠殺，揚言「每日殺幾個」；並在各大郊野公園設置引火裝置，一共436個，「時機一到全港燒山」。

不過有不少網友留言，質疑這些言論真偽，指出這些傳聞根本無任何佐證，是引用未經證實消息來當新聞。亦有人表示截圖不像是Telegram界面，質疑「消息來源」出處。

(中時 )