張嘉倪在節目上談稱呼婆婆為阿姨主因。（圖／翻攝自秒拍）

買超發文。（圖／翻攝自買超sam微博）

32歲女星張嘉倪去年在《延禧攻略》中演出最美妃子「順嬪」一角，2014年他被男友買超求婚成功，兩人沒舉辦公開婚禮，之後生下兩子。最近張嘉倪和老公上蔡康永和小S的節目，張嘉倪自曝雖嫁入夫家5年，自己還是稱呼婆婆為「阿姨」，暫時沒考慮改口，引發批評，稍早買超發文護妻，指是自己不好沒給太太婚禮，沒讓老婆喝「改口茶」，希望外界別再針對他們家庭。

張嘉倪過去演出《又見一簾幽夢》中「汪紫菱」一角，也曾客串《新還珠格格》飾演「胡若蘭」。近日她和CEO老公買超上節目《真相吧！花花萬物》，透露自己9歲就到北京念書，長大了才跟父母有相處的機會，被小S問若有一天被老公要求要跟婆婆同住？張嘉倪說：「我可能要很認真想一想」。

買超這時出面緩頰，指自己的父母其實也不會想跟他們夫妻住，雙方都很獨立，蔡康永問，因兩人沒辦婚禮，聽說婚禮前被要求只能叫婆婆「阿姨」？買超則說，因為北方婚禮有個環節是「喝改口茶」，由於一直沒喝這個茶，張嘉倪才沒改口，也說兩人前幾年有辦婚禮打算，但因雙方都忙，才一延再延。

節目片段出爐後，不少網友批評張嘉倪和婆婆關係聽起來不好，稍早買超則發文回轟，說：「不改口不說明關係不好，我也沒有改口。一直沒有給她一個完美的婚禮也是我最遺憾的，我覺得在最重要的場合做出改變的一步也是神聖的！我們想把最親的兩個字放在最重要的時刻完成」，並強調家中很和睦，並非外界所說那樣貌合神離，網友留言說：「其實看的出來張嘉倪挺想要一個婚禮的」、「真有意思，有時間生孩子參加節目，沒時間辦婚禮嗎」、「護妻狂魔啊。愛了愛了」、「叫什麼都無所謂，關鍵是能真正處好婆媳關係」。

(中時電子報)