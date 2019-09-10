擁有近50年藝術收藏經驗的行政院文化獎得主謝里法，決定在本月底將畢生珍藏捐贈給蔡瑞月文化基金會。他將藉由拍賣畢生珍藏為自己約半個世紀的收藏史寫下「完結篇」。以他收藏的終結，作為讓台灣現代舞先驅蔡瑞月獲得重生的起點。

為迎接蔡瑞月百歲，蔡瑞月文化基金會擘畫了3年計畫系列活動，亟需資源，謝里法慷慨以個人珍藏品為基金會挹注活水。此次拍賣會也是他個人的行為藝術作品。這批藝術品除了本身的藝術價值，亦有收藏者所加持的價值。

謝里法說：「收藏就是一種創作」、「所有的作品都是別人的作品，合在一起就是我的作品」！他將畢生的收藏視為「人間的零件」，現在他將進行「拆解人間零件」的行為藝術，將收藏化整為零，讓所有作品重新組合、獲得新生。對他來說，此次公益拍賣會的行為是「一種思想、一種信仰、一種力量，為自己近50年的收藏找到最有意義的方式，為收藏寫下完結篇」除了是公益，也是行為藝術。

謝里法既是藝術家、美術史家、小說家，也是策展人、藝評家與收藏家。他捐出的藏品多達70餘組件、囊括朱銘、趙無極、陳澄波等名家作品。

「拆解人間零件」謝里法畢生收藏捐贈蔡瑞月基金會拍賣會將於9月26、27日預展， 28日下午2點舉行拍賣會。

(旺報 )