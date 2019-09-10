日前傳出麻豆有農民將文旦落果丟棄於嘉南農田水利會圳路中，導致大量柚子阻塞閘門，影響輸水安全，嘉南農田水利會表示，適逢嘉南農田水利會二期水稻灌溉期間，小心此舉觸法，輕則1萬元，重者可罰500萬。

水利會表示，依據水利法第63-3條灌溉事業設施禁止下列行為中，第七項妨礙灌溉設施安全之行為，可依該法第93-3條第3項處處新台幣1萬元以上5萬元以下之罰鍰。

另如因卡住水門等設施致災，亦可能觸及水利法第94-1條致生公共危險者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

上述罰則不輕，果農要避免觸法，另外麻豆清潔隊表示，柚農可在夜間先將裂果打包成袋，通知清潔隊日間協助清運，也可自行運到麻豆轉運站，如亂丟棄物可罰1200到6000元罰鍰。

(中時 )