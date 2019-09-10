香甜鳳梨酥、濃郁好茶等道地臺味前進俄羅斯!2019俄羅斯國際旅展（OTDYKH LEISURE 2019, International Trade Fair for Travel & Tourism）於9月10日至9月12日在莫斯科博覽中心盛大舉辦，臺北市首次赴當地參展，除打造以臺北燈節為主題的展位，並運用本市在地特色美食搭配現場文創體驗，拉近北市觀光與「俄」的距離。

臺北市觀光傳播局副局長李麗珠表示，俄羅斯為觀光客源輸出大國，每年觀光出國人數約達4,000萬人次，但2018年來臺觀光僅1萬餘人，開發當地龐大觀光客源便成為觀光政策重要目標。外交部於107年9月起試辦俄羅斯旅客來臺免簽證措施後，俄羅斯旅客訪臺人數倍數增加，再加上直航的便利性，使原本喜愛到泰國或馬來西亞等亞太地區觀光的俄籍民眾，也開始關注到來臺旅遊。同時由於俄羅斯民眾一般享有可至28天的年假，其中包括14天的連休，對於當地民眾安排長途旅遊，例如到臺北的旅行具有相當的誘因。

2019俄羅斯國際旅展是國際觀光交流的重要平台，除吸引斯拉夫語系國家積極參與，更串聯周遭歐亞、遠東及中亞地區的城市及國家。本局今年首次參展，為吸引當地旅遊業者與民眾的關注及互動交流，特別規劃以臺北燈節為主題的展位，並搭配手繪燈籠的臺北文創體驗，以及文山包種茶、鳳梨酥、牛軋糖、大稻埕百年老店的臺北特色茶點讓現場參觀者嚐鮮，創造臺北主題展區的高人氣。

李麗珠說明，俄羅斯民眾出國旅遊偏好熱帶及海邊景點行程，且從俄羅斯出發到臺灣相對於其他東南亞國家，具有距離優勢，再加上臺灣海島地形及便利的交通接駁，因此對於俄國觀光市場具有相當的吸引力，期望藉此讓更多俄羅斯遊客認識臺北、喜歡臺北及常來臺北。

文創體驗活動彩繪燈籠吸引俄羅斯業者高度關注。（台北市政府提供/吳家詮傳真）

李麗珠於會中除了向俄羅斯的旅遊業者介紹臺北觀光特色外，為開發更多潛在的旅遊項目案源，也將臺北市優質的會展環境及會展相關補助計畫向業者作詳盡的說明，現場業者皆具展示高度的興趣，因此藉由此行的交流不僅讓業者更進一步的認識臺北，亦協助業者對於旅遊客層(自由行、團體客)的開發能有實際的助益。

與會的俄羅斯業者TRANS-SHOW TOUR Trave 資深經理MARINA PISKUNOVA說:預計今年10月及2020年的2月都將安排旅遊團至臺北。而臺灣大地假期的娜塔莎總監也表示預期今年底起，公司每個月都將有俄羅斯旅遊團成行。李麗珠表示這對於首次來俄羅斯推廣的臺北來說是個相當令人振奮的消息。

本次旅展期間，為了讓更多俄羅斯民眾認識臺北，觀傳局精心規劃了臺北特色文創手繪燈籠的體驗活動，提供大稻埕百年燈籠老店老綿成的手作燈籠讓參觀者動手DIY彩繪，並由現場工作人員協助題上「平安」、「幸福」等中文字樣，讓國外民眾帶回家留作紀念，現場反應熱烈。

歐洲市場研究（Euromonitor International）評選臺北為2018世界最受歡迎城市第17名，是國際旅客來臺灣不容錯過的城市。臺北豐富多元的在地文化體驗，包括國立故宮博物院、IG熱搜的臺北西門，馳名海外的美食饗宴、國際性的指標景點及活動如臺北燈節與跨年晚會，以及流行時尚的購物環境等，都是俄羅斯旅客來到臺灣必遊臺北的吸引力。

觀傳局副局長李麗珠介紹鳳梨酥搭配文山包種茶，俄羅斯民眾直呼美味絕配。（台北市政府提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)