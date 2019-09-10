周美玲導演繼電視電影《偽婚男女》、《替身》，以及即將在10月上檔的《帥T空姐》後，再推出「六城彩虹」系列的第四部愛情懸疑黑色電影《愛情殺人紀事》，邀來甫入圍本屆金鐘獎迷你劇集電視電影女主角獎的陽靚擔綱女主角杜小鳳，首次詮釋女同志的她，不僅剪掉50公分長髮，更將在大螢幕挑戰超尺度的女女、男女床戲演出。

向來在選角有獨到眼光的周美玲，慧眼相中從未演過同志角色的陽靚，周美玲表示：「陽靚有一種剛毅丶寡言丶孤獨的特質，她就是杜小鳳。」談到片中的裸露尺度，陽靚說：「我都不敢去回想我是怎麼拍過來的。」她坦言接演前有先說服家人，「我跟他們說會拍一個尺度好比《色，戒》的電影，先講得非常誇張，請他們不要看，家人支持了我就可以放心去表演。」

此外，原本體能是連一個伏地挺身都做不了的陽靚，求好心切的她，主動加強健身訓練，現在可以不用跪地的做10下伏地挺身，片中她是一名職業刺青師，身上畫有大面積刺青，因為補畫很耗時間，她盡可能不讓自己流汗，「而且我都不敢洗澡，只能擦澡，汗太多時逼不得已要洗，就會把刺青的地方包保鮮膜再洗。」

陽靚首次詮釋女同志，為扮T剪去50公分秀髮。（金禾創意、三映電影提供）

(中時 )