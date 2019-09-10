朴子市長吳品叡（左二）希望每位市民在中秋佳節裡，也能與家人一起幸福團圓。（張毓翎攝）

朴子市公所10日舉辦「108年中秋節貧邊慰問金發放」，針對市內公所認定的邊緣戶發放慰問金及物資，今年共70戶受惠。朴子市長吳品叡表示，每年會從公所仁愛基金及善心人士的善款中，提撥部分的錢做為每年三節的慰問金，希望每位市民在中秋佳節，能與家人一起幸福團圓。

今日朴子市民代表黃陳伯蓮、強靂企業副總經理林宸宇也一起陪同吳品叡發放慰問金。林宸宇表示，為了讓愛心細水長流，公司每月都會定期捐款，至今已持續8年以上，由於政府的資源有限，希望協助未獲得政府提供補助或因資源不足，但確實處於貧困之孤苦邊緣戶，藉著微小的善舉，讓他們能夠獲得社會的關懷與照顧。

吳品叡說，俗話說「送人玫瑰，手留餘香。」由於公所的仁愛基金有限，每年能發放的金額不多，幸好，長期以來有許多熱心的市民、企業相挺，故每到佳節，公所都能有經費捐助，不過仍是希望有更多善心人士幫忙，拋磚引玉，給在陰暗角落的人一個美好人生希望，每一筆善款都是愛的力量，公所會努力地秉持這股力量將愛傳遞出去。

(中時 )