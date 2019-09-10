新北市板橋警分局與監理站、環保局合作7日晚間10時至0時，在板橋區四川路2段橋頭1號前執行聯合稽查。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋警分局與監理站、環保局合作7日晚間10時至0時，在板橋區四川路2段橋頭1號前執行聯合稽查。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋警分局與監理站、環保局合作7日晚間10時至0時，在板橋區四川路2段橋頭1號前執行聯合稽查，勤務重點稽查改裝及噪音車輛，在監理站、交通分隊及轄區派出所員警的好眼力下，於2小時內一共攔下86輛車，開出數張罰單，包括9件變更頭燈以外之車燈、1件駕照吊照後仍駕車等。

板橋警分局表示，目前每月皆不定期在轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，規劃各派出所及交通分隊攔檢編組，並會同板橋監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。

警方指出，由於不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗。

改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。呼籲車主勿為突顯個人喜好或吸引目光，任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。

板橋分局表示，為維護生活環境品質，確保市民生活安寧，將持續會同環保局以不定時、不定點路檢方式，持續聯合稽查，加強取締改裝車噪音擾人行為，展現執法決心，還給民眾寧靜的生活空間。

同時環保局也會通知有製造噪音量疑慮車輛，限期到指定處所進行檢測，如有超出法定標準將予以處分並要求改善，以降低車輛擾人噪音。

板橋警分局表示，持續規劃執行聯合稽查勤務，青少年勿騎乘不當改裝車輛，更不可併排競駛或一前一後爭速在道路上超速行車、蛇行、甩尾及闖紅燈等行為，如參與這些駕駛行為，恐涉刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」，警方除啟動快打機制實施優勢警力攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器並通知相關涉嫌人到案說明並偵辦究責，籲請青少年勿以身試法。

(中時 )