天降橫禍！台中26歲劉姓騎士9日上午騎車行經霧峰區福新路時，突然一塊貨車車斗突然掉下來並砸到劉男，導致他倒地後翻滾數圈，當場失去生命跡象，警方調閱監視器發現，砸中劉男的竟是當時行經對向車道、陳姓男子駕駛的小貨車後車斗，質疑因車斗未拴緊釀禍，依過失致死罪送辦。

這起事故發生在9日上午9點多，當時陳姓男子駕駛再有小型挖土機的小貨車、準備前往工地，經過福新路時，疑因後方車斗的插栓沒有固定妥當，導致插栓脫落，小貨車右轉時，後車斗受力甩出，正好砸中行經對向車道的劉姓騎士。

劉男被砸中後，整個人彈飛出去，落地後又翻滾數圈，當場失去生命跡象，陳男發現肇禍也連忙下車查看，並協助叫救護車將劉男送醫救治，但劉因頭部重創、出血嚴重，急救後宣告不治。

陳男雖供稱出發前有檢查插栓，不解車斗為何脫落，但也坦承自己可能有疏失，警方偵訊後依過失致死罪法辦。

(中時 )