網紅陳沂去年8月23日、26日直播時，連續多次說「就是因為找不到其他工作，所以簽下那張紙，志願役廢不廢？廢！」謝姓等469人認為自己志願役身份受到污辱，提告妨害名譽，士林地檢署偵結，認定陳沂並沒有指明廢物是誰，與刑法構成要件不符，予以不起訴。

去年8月23日晚間11點25分，陳沂在澳洲布里斯本以電腦登入臉書帳號後開始直播，稱「大部份之志願役都是廢物」，謝等提出公然侮辱、妨害信用罪等告訴。

陳沂第1次直播時說「因為你出社會就是廢，找不到工作，也沒有任何專長，可能也是個文盲，所以只能簽下去志願役，在軍隊裡欺負跟霸凌那些義務役」、「因為志願役出去就是廢，大部分的志願役就是廢物，當兵到底學會什麼，再次強調就是學會了拔草、刮鐵鏽、刷油漆，跟學會做假報告和奉承、拍長官馬屁這樣子」、「因為志願役出去就是廢！」26日再次直播，強調大部分的志願役都是廢物，2次直播指涉志願役真的很廢，至少20次。

陳應訊時說，大部分是廢物，表示有少部分的志願役不是廢物，而且，她完全不認識提告的人，直播當中並未提及姓名，更無指名說廢物是何人，檢察官認為，直播內容無法推知廢物是誰，與公然侮辱、妨害信用罪構成要件不符，予以不起訴。

(中時 )