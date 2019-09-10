台北慈濟醫院營養師徐綉媛提提供自製燒烤醬食譜。（台北慈濟醫院提供／葉書宏新北傳真）

58歲的林先生患有高血壓，雖然控制良好，但中秋佳節將至，面對親朋好友的燒烤邀請他顯得非常困擾，擔心不小心吃過量影響血壓。他前來台北慈濟醫院諮詢，營養師徐綉媛提醒林先生燒烤食用的注意事項外，也提供自製燒烤醬食譜，讓他安心享美食、過中秋。

除了月餅、柚子等應景食材外，「燒烤PARTY」幾乎成了中秋節的全民運動，但「燒烤醬一直塗」的行為在營養師眼中卻隱藏著不可不知的健康危機。徐綉媛指出，「吃燒烤前，許多人會先用醬料醃製食材，燒烤時，反覆塗抹燒烤醬汁，不知不覺間便吃了過量的鹽份、糖份，對罹患慢性疾病的患者而言無疑造成健康的危害。」

徐綉媛說明，一般人每天納含量攝取上限為2400毫克，一般市售燒烤醬的營養標示中，每10公克就含有230毫克的鈉，若每項食物反覆塗抹醬料2-4層，當餐納的攝取量將相當可觀。此外，許多人會選擇市面上的加工食品作為燒烤。

徐綉媛表示，「加工食品為了延長保存期限，以及增加食品風味，大多含有食品添加物如品質改良劑、防腐劑，也會使用大量調味料及油炸方式製作，且磷含量偏高，如攝取過多恐對身體造成不利影響。」

想吃燒烤又想要健康，徐綉媛提醒民眾遵從以下原則，並利用健康食材自製醬料，才能吃得安心又健康：

1.遵循「三少一多」的原則，少醬料、少加工、少飲料、多蔬菜。

2.燒烤醬兩湯匙即可，勿在食材上反覆塗抹醬料

3.選擇看得見食物原型的自然食材，避免加工食品。

4.以無糖飲料取代含糖飲料，以免熱量過高。

5.慢性腎臟病患者建議先川燙再烤，避免鉀離子攝取過多

6.高血壓、腎臟病、心血管疾病等慢性病患者因病況因人而異，建議向醫師或營養師諮詢，以免造成身體負擔。

此外，為提供民眾更健康完善的中秋佳節飲食衛教，台北慈濟醫院將於9月11日上午10時舉行「月圓人不圓」健康講座，由徐綉媛說明中秋常見食物「月餅」、「柚子」、「燒烤」的健康吃法，邀請民眾一同參與，平安過佳節。

「果香燒烤醬」食譜

材料：

1.奇異果1顆

2.蘿蔔20克

3.薄鹽醬油2小匙

4.檸檬半顆

5.白芝麻少許

6.花生粉少許

7.橄欖油1小匙

8.糖1小匙(糖尿病患者可用代糖取代)

作法：

1.奇異果去皮和白蘿蔔打成泥

2.全部材料放入碗中攪拌均勻即可

(中時 )