高雄電影節（雄影）10日公布本屆影展大使是演員王淨，並拍攝影展形象廣告，邀請《誰先愛上他的》導演許智彥執導，王淨以「各種慾望讓人渾身難耐」親自撰寫文稿，演出愛慾呢喃的瑰麗影像，廣告於11日中午12點在雄影臉書粉絲團首映。

王淨除了影視作品受觀眾喜愛，私底下的她其實是個文藝少女，曾以「菌菌」為筆名出版兩本小說，這次她與許智彥合作形象廣告，擅長文字創作的她，創作了一段愛慾的詩句，許則以這段獨白，呈現出愛到瘋狂的影像故事，雙方一來一往呼應雄影「狂戀」主題。

為了還原詩句中的蚊蚋悶熱，全片在山區拍攝，有一幕是王淨躺在草地上，她拍到一半覺得手臂很癢，強忍拍完後，才驚見是一隻巨大的馬陸正沿著她的手指往胸口上爬，嚇得她急忙甩開，許智彥則大讚她相當敬業。

王淨擔任本屆雄影影展大使。（雄影提供）

同時雄影也宣布影展年度主題「狂戀世代」片單，包括影史禁忌狂戀經典《布拉格的春天》、《霧港水手》、《感官世界》、《美國心玫瑰情》、《破浪而出》，以及柏林影展禁愛話題《我們與性的距離》。雄影於10月10日至10月27日舉行。

(中時 )