許忠富為現任立委蘇治芬的接班人，麥寮鄉長任內能力受到肯定。（張朝欣攝）

雲林縣立委第1選區（海線）由國民黨張嘉郡對上民進黨許忠富，張嘉郡為「張家班」掌門人張榮味的女兒；許忠富則是「蘇家班」蘇治芬的接班人，2人除了是藍綠對決，外界也解讀為「張家班」與「蘇家班」的延伸戰。

第1選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、台西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉。虎尾地區是張嘉郡「張家班」的發跡地也是大票倉；北港地區為現任立委蘇治芬的故鄉，基層實力雄厚；許忠富則出身麥寮地區，3人與3大票倉各有淵源。

以蘇治芬為首的「蘇家班」與張榮味領軍的「張家班」多次交手，雙方各有勝負，此次各自推出人選投入立委選戰，蘇治芬憑著2屆立委、2任縣長全勝的不敗實力，有著大批死忠支持者，此次交棒給許忠富，考驗其政治力量是否能夠順利傳承延續。

張嘉郡曾當選第7、8屆區域立委，2次選舉得票率都超過5成，參選無敗績，此次代表「張家班」3度投入立委選戰，不僅有著國民黨的組織奧援、「張家班」的雄厚基層戰力，還有親姑姑現任雲林縣長張麗善的全力助選，展現十足氣勢。

許忠富擔任麥寮鄉長4年期間，向鄉內的台塑六輕爭取到各種建設經費與鄉民福利，施政能力受到肯定，但首度參選立委卻面臨外界傳出改由蘇治芬親自上陣的「換將風波」，不過許忠富8月初與蘇治芬「斗笠苦行300里」走遍選區，藉此宣示參選決心。

(中時 )