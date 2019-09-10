台北捷運忠孝敦化站日前出現偷拍色狼，謝姓男子趁搭手扶梯往上時，涉嫌已手機偷拍前方女子的裙底風光。原以為神不知鬼不覺，但他的犯行全被後方的「正義哥」鎖定，正義哥衝上前扭住謝男脖子，大喊：「你在偷拍是吧！」報警將他扭送法辦。

警方也發現，正義哥就是去年底也曾在信義誠品書店揭發偷拍狼的27歲演員張銘賢，稱讚他富有正義感，也深具敏銳度。

30歲謝姓男子目前無業，他供稱因失業心情不好，8日下午搭捷運要出忠孝敦化站時，臨時起意，用手機偷拍手扶梯前方女子的裙底風光。

（讀者提供/胡欣男傳真）

被害女子渾然不覺，但曾逮過偷拍狼的張銘賢恰好也搭手扶梯要出站，盯上謝男的偷拍犯行，快步衝上去逮住謝，拉著他脖子大聲斥責：「你在偷拍！」這時被害女子才驚覺轉頭。警方獲報到場，將謝依現行犯逮捕，詢後依妨害秘密罪送辦；據了解他並無類似前科，非累犯。

這次逮捕偷拍狼的正義哥張銘賢，去年底在誠品信義店時，也發現簡姓男子以預藏黏貼在腳上的針孔攝影機，尾隨身穿短裙的長腿辣妹偷拍裙下風光；曾在陸軍航特部服役的他見義勇為，上前抓住簡男並搜出藏在腿下的針孔攝影機，通知店員打電話報警。

張銘賢今年正式出道，朝演員之路邁進，目前客串演過《女力報到》、《炮仔聲》等電視劇，也拍過電視廣告。傘兵退伍的他，身手矯健，極具正義感。

(中時 )