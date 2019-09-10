陳小姐22歲大學畢業投入職場前，苦於假牙牙齦邊緣有黑影，不只不敢露齒笑，就連面試也沒自信；一名婦女右下顎假牙牙齦出現廣泛性潰瘍，原來竟是對假牙金屬過敏，換上全瓷假牙後，牙齦恢復健康，潰瘍未再復發。

奇美醫學中心牙醫部主治醫師鄭智文指出，以往民眾會認為全瓷假牙的價格太高，並擔心強度問題，但近年貴金屬價格上漲，金屬假牙優勢已不存在，加上氧化鋯材質的問世，使瓷假牙的強度已接近金屬，抗斷裂能力甚至比傳統的金屬燒附陶瓷假牙更好。

鄭智文說，一名鄭姓婦人因在右下顎裝上金屬燒附陶瓷假牙後不久，卻發現假牙牙齦有廣泛性潰瘍，且一直無法癒合，經檢查發現原來是其對金屬過敏，後續換上全陶瓷假牙後，牙齦已恢復健康，也沒有再復發。

另一名現年29歲陳小姐７年前大學畢業，求職卻不順，因為過去蛀牙接受上顎門牙根管治療與金屬燒附陶瓷假牙製作，但牙齦邊緣一直有黑影且愈來愈嚴重，讓她在職場面試很沒自信，直到裝了新的全陶瓷假牙，牙齦也沒有暗沉現象，今年初回診，病人相當滿意治療結果，終於敢開懷大笑。

鄭智文說，隨著一般民眾生活水平提升，人們對美觀要求愈來愈高，傳統牙齒顏色的固定式假牙為金屬燒附陶瓷，此類假牙受限於內層的金屬，顏色較死白、不自然，也容易造成牙齦暗沉等不美觀的結果。

鄭智文說，全陶瓷假牙刻板印象中價格太高，也擔心強度的問題，但近年傳統假牙原料價格上漲，金屬假牙優勢已不在，加上氧化鋯材質問世，使陶瓷假牙的強度接近金屬，抗斷裂能力也比傳統的金屬燒附陶瓷假牙好，尤其，全陶瓷假牙的透光度與自然牙更為接近，顏色更美觀。

他強調，牙科治療已進入數位化發展時代，多數瓷假牙可配合數位化製程，提供病人省時、準確治療，相較仍需以鑄造方式製作的金屬材質，全瓷假牙在使用上的優勢更為顯著。

(中時 )