前總統馬英九在8日幫國民黨總統參選人韓國瑜在新北站台時，還沒致詞完就被韓粉轟下台，國民黨今（10）日在大直典華辦理北市里長促進會授證典禮，馬英九快閃10分鐘，快速離去，未與韓同台。黨主席吳敦義表示，團結不一定碰面，只要同心協力就能團結。

針對馬、韓不同台，吳敦義表示，團結不一定碰面，只要同心協力就團結，馬前總統是最重要的，包括對於國家的貢獻，馬的本性是絕對忠於中華民國及國民黨，毫無疑問，會一心一意全力幫助韓當選總統。

至於剛和韓國瑜在休息室閉門聊什麼？吳敦義笑說，說不定不一定要聊阿，有時候話不必講，大家心裡都知道，韓一定要當選，他作為國民黨主席，責任就是拜託所有黨員、所有國民，懇託大家將寶貴的１票投給韓國瑜同志，這就是我們共同信念。

吳說，也希望在立委選舉當中，懇求選民能夠支持國民黨提名的立委，使總統換了一個新的、有作為的，且立法院也能達到過半數，最好是60席目標，這才能夠重返執政、撥亂反正，各位都知道這事情。

媒體詢問不會換韓？吳敦義皺眉頭說，這還用講。

(中時 )