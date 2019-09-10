英國首相強森迄今仍堅持，英國必須於10月31日脫歐，但他現在也像前首相梅伊一樣陷入困境。英國脫歐前景一片混沌，以下是5種可能的局勢發展。

●延遲脫歐

強森揚言，一定要讓英國於10月31日脫歐，但大部分國會議員擔心硬脫歐會嚴重打擊英國。國會上周通過阻止硬脫歐的法案，9日已由英國女王伊莉莎白二世簽署生效，法案規定強森要於10月19日前與歐盟達成新脫歐協議，或爭取國會支持硬脫歐，否則就必須向歐盟尋求再次延後脫歐期限至明年1月31日。延後脫歐須獲歐盟27個成員國全體同意。

●達成脫歐協議

強森宣稱要透過國會休會迫使歐盟重啟談判，惟英國政府尚未提供實質替代方案，歐盟亦無意重返談判桌。強森多次揚言，有信心在10月17至18日舉行的歐盟峰會中達成新協議，並趕上在10月31日如期脫歐。不過，新協議同樣需獲國會多數議員支持方可生效。

●硬脫歐

強森原本就是硬脫歐派。他日前豪言「寧可死在水溝裡」也不願延遲脫歐，政府甚至稱將審視阻止硬脫歐法案的漏洞，企圖在合法狀況下實行硬脫歐。外界猜測，強森可能寧願辭職，也不會尋求延後脫歐。另一種可能性是歐盟也不會同意推遲脫歐。

●提前大選

強森先前把21名倒戈的保守黨議員驅逐出黨，造成該黨失去國會多數黨地位，強森政府成為跛腳鴨，提前大選似乎難以避免。強森已提出於10月15日提前大選，但遭國會2度否決，在野的工黨表明，除非強森不再考慮硬脫歐，否則不會同意提前大選。英國政界目前正研究11月大選的可能性。

●不脫歐

這要看未來是強森繼續執政，或是工黨扭轉局勢成為執政黨。提前大選後，若保守黨勝出或與脫歐黨組成聯盟，由強森續任首相，英國仍有可能硬脫歐，但若工黨勝出，黨魁柯賓多次表示將舉行第二次公投，讓民眾再次決定是否脫歐，如此的話結果可能就是英國留在歐盟。

(中時 )