被稱作「Uber條款」的《汽車運輸業管理規則》103條之1修法，即將在10月6日上路，儘管交通部協助Uber司機轉換跑道至多元化計程車，但仍有約萬名司機無法取得執業登記證，經網路叫車平台代僱駕駛自救會抗議後，交通部長林佳龍承諾研究緩衝期，並在今天宣布執法延到年底上路。

自救會日前強調，警政署開的考試場次太少，以至於有約萬名司機雖想開多元化計程車，但無法透過考試取得執業登記證。林佳龍稍早在臉書上貼文，表示已當面跟內政部長徐國勇部請託，徐允諾全力加開場次，協助加速Uber駕駛人合法。

林佳龍表示，其他法令配套，交通部也已逐步完成「鬆綁計程車牌跨區過戶」與「事前計價，乘車資訊透明化」。

交通部政務次長王國材解釋，今年6月初公告103條之1修法時，已算過Uber駕駛人數並安排執業登記證考試，當時算起來是足夠的，但Uber駕駛發起抵制，前2個月沒什麼人報考，經協調後，8月考生開始變多，9月幾乎場場爆滿。

王國材表示，這些駕駛從抵制到接受，願意遵守法規，交通部當然樂見，而10月6日開始執法，恐怕有1萬名司機面臨失業，交通部已跟警政署開過會，短期內會再增加考試場次，目標在年底前讓所有司機轉換跑道。

Uber台灣區總經理吳罡說，對於林佳龍部長宣布給予平台合作駕駛和租賃業者更多的時間準備，以順利轉型至多元化計程車方案，Uber 予以肯定，公司持續與汽車運輸業者，包含計程車產業努力合作，提升台灣交通服務。Uber支持政府在政策推動上的努力，讓科技為台灣的駕駛和乘客創造更好的的交通運輸服務。

(中時 )