108年核安第25號演習實兵演練，今（10）日進行民眾防護行動演練及輻射偵檢作業演練。假想核子事故持續惡化，屏東縣政府、輻射監測中心及國軍支援中心，於核子事故各階段妥適展開應變作業，並適時下達抽演科目。

原能會表示，今日演練的項目是假想事故惡化，於上午10時發放核子事故警報，除核能三廠緊急應變計畫區內，所有中小學實施核安防護教育外；恆春鎮大光里民眾聽到警報後，隨即啟動社區防災應變，通知鄰居進行室內掩蔽。

應變中心發放災防告警細胞廣播訊息服務（CBS）、手機簡訊（LBS）及民防廣播系統；也首次透過警察廣播電台及國家災害防救科技中心Line群組，傳達民眾防護訊息。

後壁湖漁港海上疏運示範演練則接續上場，海巡署支援海上偵測及海水取樣演練，南門護理之家進行弱勢族群預防性疏散演練。屏東縣政府於恆春航空站開設防護站，各應變中心跨區域動員應變報到與任務指派演練，空勤總隊首次協助執行空域輻射偵測演練。

下午則於車城消防分隊進行陸域輻射偵測、無人機輻射偵測與污染樣品接收演練，接下來於東港鎮東隆國小進行學童安置演練，最後於南灣海灘進行遊客勸離、無人機疏散勘查及廣播演練。透過今天的演練驗證平時準備規劃，以及相關防護作為，提升自我防災觀念。

原能會副主委劉文忠於視導演練後，對於屏東縣政府、國軍支援中心、輻射監測中心等單位，以及參與民眾之各項演練成果給予肯定，並感謝參演單位在演習過程中的辛勞。

(中時 )