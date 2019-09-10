曾在2017年被桃園市長鄭文燦讚譽為「青農典範」的黃姓青農，疑因有機生意難做，隔年3月鋌而走險，走私大麻種子在有機農場耕種，遭檢警破獲，起出68株大麻，桃園地院法官認為數量龐大，對社會治安及國民健康潛在危害甚鉅，依毒品罪判刑5年2月。

黃姓青農響應青農返鄉，在桃園市新屋區經營有機農場，鄭文燦還曾參訪並盛讚是「青農典範」，沒想到因缺錢，去年3月23日貸款4萬元交給李姓友人，向英國網站訂購212顆大麻種子，再由陳姓友人以比特幣支付。

黃拿到種子後在有機農場栽種，2名友人還幫忙買肥料，順利讓68棵大麻出苗。沒想到被檢警掌握情資，一舉逮捕3人。黃男坦承不諱，稱家中缺錢才鋌而走險種大麻。

桃園地院法官認為，3人明知大麻種子不得非法私運進口，也不得任意栽種，竟無視國家禁令，共同自英國輸入大麻種子進入我國境內，黃男栽種大麻植株數量更高達68株，依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪判刑5年2月，共同犯私運管制物品罪則判刑2月，另2名友人則分判2年，僅供出一切的李男獲緩刑5年，全案仍可上訴。

(中時 )