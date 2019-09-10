立法院開議在即，政院人士指出，由於本會期是預算會期，處理總預算、軍購案後時間所剩不多，本會期可能不舉行「行政立法協調會報」，政院將力推總預算、特別預算和印花稅廢止案過關。

立法院17日開議，外界關注開議前的行政立法協調會報何時舉行。但據了解，受大選壓縮時程，扣掉蘇揆施政報告立院總質詢，尚有軍購案等重要條例、預算待闖關，政院評估本會期時程緊湊，除非情況特殊，否則有可能暫不舉行行政立法協調會報。

蘇揆上任後，在會期開議前都會舉行行政立法協調會報，討論優先法案，而針對同婚專法，政院也曾在會報中進行溝通。但政院人士說，今年是選舉年，時間極為有限，也不太可能舉行臨時會，光要通過總預算、軍購案都不容易。

政院日前表示，本會期總預算、特別預算和印花稅廢止案是優先法案。政院人士說，應該會以這些案子為主，至於立法院民進黨團要推中共代理人法，政院表示尊重。

(中時 )