鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜與北市府顧問蔡壁如今（10）日下午抵達中選會談會連署參選事宜，國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜晚間在大直參加黨部典禮，吳敦義對此表示，違紀競選就處分，最嚴重的處置就是撤銷開除黨籍。

吳敦義和韓國瑜在大直典華進行閉門協商，媒體詢問吳是否有和韓談論郭台銘聯署參選的事情，以及台北市長柯文哲傳出要當郭的競選總幹事，吳敦義表示，有問題、有狀況當然要處理，但也不能過早或過晚，要在最適當的時間，反正黨有既定規則，這也是多少年來國民黨規的規則，你要違背黨的紀律、違紀競選，就是有處分，就是這樣。

至於是否要開鍘郭台銘？吳敦義說，現在不能隨便談，他要看事實，要經過國民黨小組、經過中常會，假如是撤銷黨籍或開除黨籍，那就是最嚴重的處置，那一定有個既定的過程，不會由一個人決定，一定是一組人，甚至於要經過黨很重要的機制。韓國瑜則全程不講話。

(中時 )