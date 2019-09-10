當警察後盾！警察之友會秋節慰勞新北警 19:122019/09/10 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中秋節將至，新北市警察之友會為慰勞新北市政府警察局全體員警。（警察局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節將至，新北市警察之友會為慰勞新北市政府警察局全體員警對於維護治安、交通工作之辛勞，也支持在地農產品的行銷，特別向八里區農會訂購「八里文旦柚」致贈警察局。 今（10）日下午3時由新北市警察之友會理事長郭進源、首席顧問莊隆昌率同理監事等人前往新北市政府警察局贈送「八里文旦柚」，慰勉日夜辛勞，維護社會治安和交通的警察朋友，由警察局副局長溫枝發代表接受，也代表全體警察同仁感謝新北市警察之友會對警察工作的支持、協助和鼓勵。 (中時 ) #警察 #新北 #警察局 #八里 #市警 也許您會感興趣 推薦閱讀 屈公病5天3例連環爆 新北中和阿嬤中鏢 14:292019/09/08 生活 韓國瑜新北造勢 柯文哲酸：整個國家繞著選舉轉 16:272019/09/08 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮擠爆逾35萬人 17:052019/09/08 政治 犯罪被害人保護協會新北分會 秋節關懷馨生人 17:412019/09/08 社會 圖輯》韓國瑜新北造勢大會 人潮強強滾 18:122019/09/08 政治 新北挺韓 議長蔣根煌：民進黨完全執政、完全失敗 19:092019/09/08 政治 新北豪宅退燒 五區交易腰斬 04:102019/09/09 產業．科技 韓國瑜新北造勢爆場 釋放兩大訊號成致勝關鍵？ 07:492019/09/09 政治 韓造勢草皮遭殃 新北要求復原否則求償 11:092019/09/09 生活 新北好市金讚獎登場 侯友宜：菜市場最有人情味 18:042019/09/09 生活 社會熱門新聞 陳菊以訟止謗 首戰敗評小林滅村費鴻泰無罪 - 社會 電動機車停等紅燈瞬間爆炸 車主跳車逃過一劫 - 社會 轉系不成實習成績差 成大護理系女大生開學前夕輕生亡 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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