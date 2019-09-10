中秋節將至，新北市警察之友會為慰勞新北市政府警察局全體員警對於維護治安、交通工作之辛勞，也支持在地農產品的行銷，特別向八里區農會訂購「八里文旦柚」致贈警察局。

今（10）日下午3時由新北市警察之友會理事長郭進源、首席顧問莊隆昌率同理監事等人前往新北市政府警察局贈送「八里文旦柚」，慰勉日夜辛勞，維護社會治安和交通的警察朋友，由警察局副局長溫枝發代表接受，也代表全體警察同仁感謝新北市警察之友會對警察工作的支持、協助和鼓勵。

(中時 )