中港台維斯盃亞大區二級賽中華男網代表隊球員謝政鵬(左起)、曾俊新、教練賴建豪、球員莊吉生、楊宗樺與吳東霖，要努力帶回勝利。(陳筱琳攝)

2019年中港台維斯盃亞大區二級第一輪賽事，本周末在香港點燃戰火，中華男網隊精銳盡出，由現任單打一哥莊吉生領軍，加上謝政鵬、楊宗樺、吳東霖、曾俊欣，並由相當熟悉團體網球賽的賴建豪擔任總教練，以「夢幻隊」陣容出征，喊出必勝的決心。

賴建豪表示，對這一時之選的優秀陣容相當有信心，單打方面有莊吉生、吳東霖跟曾俊欣，雙打則計畫由「A鵬」謝政鵬搭配「小胖」楊宗樺，但他也提醒到比賽現場狀況難料，要保持不能輕敵的心情謹慎面對。

莊吉生結束美國網球公開賽賽程後，上周末搭機回台調整狀態，他笑說調整時差最好的方式，就是搭乘晚上抵達目的地的飛機，從美網到今天，他一直都有維持訓練，對於隊友實力也很有自信，「我們像支夢幻隊伍，單打我是排名最高的，雙打也有世界排名百名內的謝政鵬，真的找不到更好的了。」

也是在今年美網拚過一回的謝政鵬，近日透過高層級激烈賽事考驗減重有成，透露這段期間也有在打單打，藉此提升自己雙打表現，由於姐姐謝淑薇有意願拚東京奧運，謝政鵬回應相關事宜都交給澳洲籍教練保羅處理，自己跟姐姐就是做好選手身分，盡力搶到門票。

中華民國網球協會今天特地舉行台維斯盃授旗典禮，這次中華台維斯盃代表隊仍由龔元高擔任領隊，維持贏一場球就有1000美元獎金的獎勵，希望鼓舞球員順利晉級，取得明年3月世界組二級升降賽門票。

(中時電子報)