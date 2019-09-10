小英彰化縣競選總部設置在彰化市金馬路一段595號，10日正式進駐，但裡裡外外仍需大幅度裝修布置。（謝瓊雲攝）

國民黨總統參選人韓國瑜彰化縣競總設在彰化縣黨部，內部就緒、外部看板上月底也已完成懸掛布置。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統彰化縣競選總部，10日上午正式「入厝」進駐，由競總主委魏明谷率全體幹部上香祈福，幹部們即日起全部動起來，預計10月初由蔡本人親臨成立大會；韓國瑜彰化縣競總早已確定設在國民黨彰化縣黨部，外牆也已經掛起聯合看板，不過主委由誰接任？仍協調中。

魏明谷指，出任主任委員當仁不讓，依組織架構慣例，前縣長周清玉、翁金珠任榮譽主委，3位現任立委任副主委，彰化市長林世賢則為執行總幹事，另有決策委員會召集人姚嘉文、顧問團長何黎星、後援會總會長陳永昌、財務長黃淑娟，與辦公室主任黃滄雲等，所有幹部、鄉鎮後援會將陸續到位，全力輔選。

競總總幹事邱建富說，這次「辣台妹」小英競總選在車水馬龍的金馬路1段595號，附近有金馬、泰和停車場和多處中大型公園，附近里長也都是黨籍或泛綠，位處大樓12樓的縣黨部也將遷移至競總辦公直到選後，未來128天將會全力打假新聞，有信心勝選。

相較於小英彰化競總入厝後仍需大幅度裝修布置，國民黨總統參選韓國瑜彰化縣競總選在彰化縣黨部，上月底造勢看板、韓與4名立委參選人手牽手聯合看板皆已掛起，全縣各鄉鎮主要大路口也陸續懸掛，展現氣勢。

多次公開表態全力挺韓的彰化縣議長謝典林表示，為了讓韓順利當選，將不計個人榮辱、也不在乎競總的職位，有任何需要他全力以赴；至於縣長王惠美是否確定接下主委一職？黨部主委張曼莉受訪時主動緩頰表示，國民黨在彰化縣內人才濟濟，重點是大團結求勝選，大家會全力輔選，不會在乎職位名稱，將配合黨中央協調後發布幹部名單。

(中時 )