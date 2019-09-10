南韓慶尚北道龜尾市發生慈母被兒子酒駕撞死的悲劇。一名年邁母親7日凌晨坐著電動輪椅到村口，打算親自迎接夜歸的兒子，結果被酗酒的兒子駕駛貨車撞上，送醫後傷重不治。

事發於凌晨1時40分左右，49歲的朴姓男子酒後駕駛貨車，在1條雙線道上行駛。他在轉彎處開到對面車道，撞上坐著電動輪椅的74歲老母。朴男闖禍後自行報警，並將母親送往附近醫院，可惜治療後仍回天乏術。

警方調查指，由於兒子遲遲未歸，母親相當擔心，才會從家中乘坐輪椅到300公尺外的村口，等兒子回家，沒想到發生悲劇。事發後朴男的血液內酒精濃度高達0.151％，達到可吊銷駕照的標準。警方正調查詳細事發經過，並以涉嫌違反《道路交通法》對該男申請拘捕令。

南韓飲酒風氣盛行，嚴重酒駕案件屢見不鮮。事件也引起網路熱議，有網友留言痛批︰「自己做的事就自己承擔，媽媽做錯了什麼？」、「擔心兒子而坐輪椅出去等門的母親，真讓人心酸」、「肇事者一輩子活在罪惡感之中吧！」。

(中時 )