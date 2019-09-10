（陳文田、陳瑞寶父子表示，台中「慈德慈惠堂」已成功促成數千對姻緣。圖／曾麗芳）

8月15日是中秋佳節，但很多人不知道，這天其實也是「月下老人」的生日！位於大墩19街的「慈德慈惠堂」是台中知名的月老廟，20年來已經促成數千對姻緣。今年適逢政府鼓勵適婚年齡男女儘早結婚生子，並提出多項補貼鼓勵，慈德慈惠堂今年中秋連假擴大舉辦姻緣法會系列活動，目前已吸引近千人報名，主動追求與創造姻緣。

台中「慈德慈惠堂」開山堂主陳文田表示，「月下老人」專為天下有情男女牽成姻緣，因此自有「天界媒人」之稱，相傳此日專程參拜「月下老人」祈求牽成姻緣最為靈驗，是日參拜「月下老人」祈求家庭幸福圓滿更是成為最佳話題。

陳文田表示，位於南屯區大墩19街的台中慈德慈惠堂，本屬供奉「瑤池金母」、「關聖帝君」為主神，20年前開始供奉「月下老人」又稱「月老尊神」，並於偏殿中接受信眾朝拜。不料，自此前來叩求「月下老人」幫忙的信眾絡繹不絕，20年來促成數千對組成幸福美滿家庭，一時傳為佳話。

台中楊智婷與林耕立夫婦倆，就是透過「慈德月老廟」的牽線而結下姻緣，結婚1年多以來，已生下一位可愛的小男孩。10日在慈德慈惠堂現身說法，鼓勵想追求姻緣的男女、勇於參加姻緣法會，追求自己的幸福。

台中「慈德慈惠堂」暨「慈德月老廟」堂主陳瑞寶表示，今年適逢政府鼓勵適婚年齡層儘早結婚生子，並有多項補貼鼓勵，為此，台中慈德慈惠堂今年中秋佳節特別擴大舉辦「愛的起跑點--騎向幸福的未來」為開啟法會序幕，9/13日騎鐵馬活動、9/14舉辦姻緣法會及捐血活動、9/15舉辦兩性座談聯誼。

陳瑞寶表示，今年因有「命運好好玩」節目與好好玩旅行社共同參與舉辦，目前「愛的起跑點--騎向幸福的未來」報名人數已逼近千人。

(工商 )