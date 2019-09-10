（悠遊卡公司攜手紅牛RedBull與全家便利商店，大專院校學生持學生證悠遊卡至全家便利商店列印兌換券，即可免費兌換紅牛能量飲一瓶，限量5,000瓶。圖／悠遊卡公司提供）

暑假結束，學生們準備迎接新學期，悠遊卡公司不缺席，攜手紅牛RedBull與全家便利商店三方合作，大專院校學生持學生證悠遊卡至全家便利商店列印兌換券，即可免費兌換紅牛能量飲一瓶，讓學生在開學之初就有滿滿能量。

自2019年9月16日早上10時起，大專院校學生持學生證悠遊卡至全家便利商店FamiPort機台靠卡列印兌換券，就能免費兌換紅牛能量飲一瓶，限量5,000瓶，送完為止。

要拿到免費紅牛，只要在FamiPort首頁點選「紅利」，選擇「悠遊卡活動」項下的「悠遊開學嗶能量」，在詳讀同意條款後在螢幕下方感應悠遊卡，即可列印贈品兌換券。

另外，悠遊卡與漢堡王合作推出悠遊卡LINE友專屬優惠，只要加入悠遊卡LINE官方帳號好友，9月16日至9月20日持LINE優惠畫面至漢堡王可使用悠遊卡消費門市，即享勁濃培根牛堡送小華堡（原價89元）優惠。

此外，悠遊卡公司也聯合「墊腳石、9×9九乘九文具專家及金石堂書店、何嘉仁書店及石尚自然探索屋」同步推出開學優惠，持悠遊卡單筆消費滿額即贈BeBe限量原子筆，讓可愛的BeBe可以與同學們一起開心上學去。

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