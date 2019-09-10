本周五將是中秋節，GO SURVEY公布中秋送禮市調報告顯示，消費者挑選月餅的首重的三大因素就是美味、價格、品牌知名度，其中8成卡友認為好吃最關鍵，7成會以價格合理作為選購門檻，近5成則在意品牌知名度及內餡口味。

同時HAPPY GO卡友中有一群「創新樂享族群」，其月收入比一般卡友平均收入高出7％，使用HAPPY GO點數占比也比一般卡友多20％，挑選月餅時反而最在意外觀包裝及品牌知名度，其中又以男性消費者特別在意產品獨特性。

今夏氣溫屢創新高，冰淇淋成為熱賣商品，就連入秋的中秋月餅選購也可見這個趨勢。

GO SURVEY分析卡友2018線上兌點整體表現，發現不僅較2017年同期倍數成長，除便利商店的咖啡兌換外，冰淇淋更躍升為最受卡友歡迎的小確幸兌換商品之一。

因此，今年中秋節HAPPY GO首次與哈根達斯攜手合作，針對喜愛使用HAPPY GO點數的會員，特別推出9月13日前購買「玲瓏心意禮盒」冰淇淋月餅，除享價格優惠外，還可額外獲得HAPPY GO點數400點，活動開跑後第一周卡友反應熱烈，業者更預估今年整體月餅銷量可望比去年同期成長10％。

另外，即日起凡至遠東百貨、遠東SOGO、遠企購物中心、Big City遠東巨城購物中心門市據點購買，利用HAPPY GO Pay支付，只要下載HAPPY GO App，進入HAPPY GO Pay且綁定遠東銀行、花旗銀行、台新銀行、聯邦銀行、華南銀行、第一銀行、玉山銀行七大銀行，單筆消費滿額再享點數最高15倍回饋，即150點。

向來有冰淇淋界精品之稱的哈根達斯，每年推出的「玲瓏心意禮盒」，藉由不同的口味變化已榮登經典款十餘年，今年更應景中秋佳節推出獨特又兼具美觀的玉兔圖案冰淇淋月餅，並由香草、巧克力、草莓、橙香柚子、奇異果芒果優格五種口味組成，讓中秋禮盒不再侷限於傳統口味的月餅，變得更加多元化，送禮自用兩相宜。

(工商 )