本周五將是中秋節,GO SURVEY公布中秋送禮市調報告顯示,消費者挑選月餅的首重的三大因素就是美味、價格、品牌知名度,其中8成卡友認為好吃最關鍵,7成會以價格合理作為選購門檻,近5成則在意品牌知名度及內餡口味。

同時HAPPY GO卡友中有一群「創新樂享族群」,其月收入比一般卡友平均收入高出7%,使用HAPPY GO點數占比也比一般卡友多20%,挑選月餅時反而最在意外觀包裝及品牌知名度,其中又以男性消費者特別在意產品獨特性。

今夏氣溫屢創新高,冰淇淋成為熱賣商品,就連入秋的中秋月餅選購也可見這個趨勢。

GO SURVEY分析卡友2018線上兌點整體表現,發現不僅較2017年同期倍數成長,除便利商店的咖啡兌換外,冰淇淋更躍升為最受卡友歡迎的小確幸兌換商品之一。

因此,今年中秋節HAPPY GO首次與哈根達斯攜手合作,針對喜愛使用HAPPY GO點數的會員,特別推出9月13日前購買「玲瓏心意禮盒」冰淇淋月餅,除享價格優惠外,還可額外獲得HAPPY GO點數400點,活動開跑後第一周卡友反應熱烈,業者更預估今年整體月餅銷量可望比去年同期成長10%。

另外,即日起凡至遠東百貨、遠東SOGO、遠企購物中心、Big City遠東巨城購物中心門市據點購買,利用HAPPY GO Pay支付,只要下載HAPPY GO App,進入HAPPY GO Pay且綁定遠東銀行、花旗銀行、台新銀行、聯邦銀行、華南銀行、第一銀行、玉山銀行七大銀行,單筆消費滿額再享點數最高15倍回饋,即150點。

向來有冰淇淋界精品之稱的哈根達斯,每年推出的「玲瓏心意禮盒」,藉由不同的口味變化已榮登經典款十餘年,今年更應景中秋佳節推出獨特又兼具美觀的玉兔圖案冰淇淋月餅,並由香草、巧克力、草莓、橙香柚子、奇異果芒果優格五種口味組成,讓中秋禮盒不再侷限於傳統口味的月餅,變得更加多元化,送禮自用兩相宜。

(工商 )