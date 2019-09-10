轟動一時的《瘋狂亞洲富豪》籌拍續集，日前爆出擔任聯合編劇的亞裔女編劇林愛黛兒（Adele Lim）發現其中一名白人男編劇彼得基亞雷利（Peter Chiarelli）的酬勞約是她的10倍，「同工不同酬」與該電影形象大相逕庭，讓她感到相當諷刺，在談判未果後宣布退出續集的籌備工作。

消息一出引起軒然大波，對此導演朱浩偉今（10日）親上火線，在推特PO出長文，為大眾釐清事情的來龍去脈，寫道：「雖然協商談判的過程艱難，我和愛黛兒是站在同一陣線。」當他得知此事後，與電影團隊曾努力協商、提出不同的解決方案，可惜沒能慰留成功。他坦言：「我還是很驕傲她被低估時，為自己的價值挺身而出。」補充自己曾有相同經歷，可以感同身受。

《瘋狂亞洲富豪》當初邀請來自馬來西亞的林愛黛兒加入編劇團隊，以增亞裔女性觀點，更符合電影女主角瑞秋的立場。在爆出酬勞不一的事件後，林愛黛兒說道：「如果我在《瘋狂亞洲富豪》這種彰顯女性與種族權益的電影都拿不到相同酬勞，無法想像未來有誰可以得到公平對待。」而她勇於捍衛自我的作為，引起大批影迷在推特上聲援。

(中時 )