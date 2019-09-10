金門開拓國際觀光客 11月下旬將有汶萊包機飛過來。（李金生攝）

金門縣府鎖定國際觀光客，全力開發境外新客源，在縣旅行商業同業公會與汶萊航空攜手合作下，11月下旬規畫4趟次航班，期待人潮帶來錢潮，降低陸客不來的觀光產業衝擊。

縣府指出，推動國際旅遊行銷、開發多元化市場是今年重點方向，目標鎖定新加坡、港澳、馬來西亞、日韓等地遊客，希望新客源為旅遊市場注入新活力。

縣府觀光處長丁健剛表示，縣府在今年初即已著手規畫國際包機，導入國際觀光客源，目前已有初步成果，在金門縣旅行商業同業公會與汶萊航空合作下，已規畫11月下旬的4趟次航班。目前該公會已經開始組團和規畫旅遊行程，另外交部、交通部也協助相關作業中。

丁健剛說明，今年度國際行銷包括國際旅展、媒體露出、包機來金旅遊等3個分段進行的面向，除已在6月、8月陸續邀請新加坡、港澳媒體來金採訪，取得可觀的宣傳效果外，10月也有馬來西亞媒體登島採訪。緊接的是國際包機部分，汶萊國際包機「先行先飛」就是一個好的開始，未來也會循此模式規畫新加坡、馬來西亞等地包機，預期可以有效、直接導入國際遊客來金。取國際觀光客 11月汶萊包機飛過來

(中時 )