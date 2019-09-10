由金馬獎特別貢獻獎得主廖慶松、市山尚三擔任監製，兩位金馬女星郝蕾、金燕玲領銜主演的陸片《春潮》，陣容含「金」量極高，倆女戲骨大飆親情戲，被陸媒譽為下半年最令人期待的電影，當中參與演出的黃尚禾形容，光是遠遠看郝蕾的演技，聽不到台詞只看畫面，就被震撼到流下眼淚。

黃尚禾為電影到東北吉林拍攝，剛到的頭兩天他個人沒有戲，就特地去看郝蕾的演出，「她有兩面紙的獨白，當時看了驚為天人，是教科書級的表演，那麼一長串的話，對她來說好像在講自己的故事，覺得頭皮發麻，我就哭了，每一句台詞都往心裡去。」稱能跟郝蕾對到戲，很震撼又很過癮。

黃尚禾（左）跟郝蕾主演的《春潮》已在上海電影節放映。（愛美影視提供）

片中黃尚禾飾演從台灣北漂到大陸北方的視障按摩師，寄情大海的聲音，很喜歡聽海豚、海獅等海中生物的叫聲，也有跟畢業自視障學校的演員對戲，黃笑說那時候為了背動物的聲音，花了1個月做功課去記，有場戲要跟視障演員分享動物的聲音，「沒想到第一次對戲，他們聽一次就背得比我還熟，因為他們真的是靠聽力生活的人，讓我當下感到挫折，我花1個月他們聽一次幾秒就記起來了，拍得時候還要假裝專注聽，其實他們聽一次早就知道答案了。」

黃尚禾到東北吉林拍攝，那是他去過最冷的地方。（愛美影視提供）

黃尚禾以前在紐約曾教過一群視障的小朋友表演，最後一堂課是帶他們去看戲，「他們是戴著耳機靠耳機去聽整部戲，讓我感動的是他們笑得比全場任何人都大聲，靠聲音在腦袋建立的畫面，比我們一般人實際看到的畫面還要真實也美麗。」

(中時 )