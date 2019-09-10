兩度獲得金質獎的主編廖貳良老師。（廖志晃攝）

國立水里商工第22期校刊《情繫紅樓》，參加教育部舉辦的全國高級中等學校「翦翦流風─學生校園刊物競賽」，在100多所高中職學校中脫穎而出，勇奪金質獎及美編獎，也是該校第14次獲獎；校長徐文法表示，感謝指導老師廖貳良及洪欣怡的辛勞付出。

近年來，水里商工有9冊校刊獲獎14次，包括3次金質獎、4次銀質獎、1次銅質獎、4次美編獎、1次文編獎及1次佳作，由廖貳良所主編的校刊，獲得2次金質獎，堪稱金質獎主編。

廖貳良表示，第22期校刊規畫「左鄰右舍」、「茶鄉茶香」2個單元的專訪，介紹鄰近學校的玉山國家公園管理處、特有生物研究保育中心、大觀發電廠、茶業改良場魚池分場；鹿谷鄉莊一琳茶業、魚池鄉膨鼠紅茶、名間鄉賀家生態茶園；還有國際交流、運動大觀等，內容多元也展現學校特色。

19位校刊社社員從研擬大綱、實地採訪到整理採訪稿，都覺得獲益良多。社長嚴嘉欣表示，即使是短短幾句話，文編所費的心思超乎別人的想像；副社長張晴雅說，採訪蒐集資料，雖然過程辛苦，但結局完美。

(中時 )