中秋節也是月老生日，台中慈德慈惠堂原主奉瑤池金母，民國89年金母降旨開始在偏殿供奉月老，10年前開始每逢中秋、月下老人壽誕，就會舉辦姻緣法會，今年更形擴大，除法會，還辦捐血、講座等系列活動；34歲楊小姐抱著寶寶來還願，她說，兩年前來姻緣，沒想到昔日長官變老公，這因緣太奇妙。

台中慈德慈惠堂月老殿9月14日將舉辦「2019年一生一世．天長地久桃花姻緣暨招財大法會」，並將在13、14、15日連續三天中秋假期舉辦「愛的起跑點，騎向幸福的未來」鐵馬戶外活動、「慶祝月老尊神聖誕祝壽團拜」以及捐血與義賣等一系列活動。

說到台中慈德慈惠堂月老殿傳奇，34歲的楊小姐抱著寶寶來還願，她回憶自己和老公原本是同一眼鏡行不同分店工作，她在向月老祈求因緣後，兩人先是調到同一家店一起工作，一個是店長，一個是店員，後來還一起被派去進修，感情愈來愈好，終於在去年結婚還生下寶寶。

(中時 )