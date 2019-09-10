南投縣政府在南投市開發的旺來產業園區，將於2021年完工，屆時，包括微熱山丘等10家廠商進駐，每年產值達26億元，並且創造1000個工作機會，將可促進地方繁榮。

南投縣長林明溱，10日由縣府建設處長李正偉陪同，到旺來產業園區視察工程開發進度；林明溱表示，旺來產業園區基礎工程完工後，將有10家廠商進駐設廠，除可扶植在地產業、增加就業機會外，也能讓南投經濟轉型，3級產業全面提升，將會帶動地方發展。

李正偉表示，旺來產業園區面積16.59公頃，目前，工程開發進度已達15％，園區未來將依序進行整地、設置滯洪池、排水及電信等各項管線工程，並且興建汙水處理廠及管理服務中心。

聯外道路部分，園區西側長約1.2公里的聯外道路，目前已完成拓寬與道路鋪面，將會連接到養德禪寺；東側的主要聯外道路，則是納入生活圈道路計畫的139丙線新建工程第2期工程中，將139丙線延長，連接到旺來產業園區。

旺來產業園區第1期產業用地，已經全部售出，2021年5月開發完成後，包括微熱山丘、三點一刻、先麥食品、卜蜂、松杰茶業、愛妮雅化妝品，及上市大廠上緯、信織等10家公司將會陸續進駐設廠。

(中時 )