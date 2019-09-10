行政院長蘇貞昌今（10）日赴屏東視察，宣布高鐵南延屏東。交通部長林佳龍也說，要讓西部鐵路向南北延伸至屏東、宜蘭，而東部台鐵則配合「雙線化、電氣化」提高時速。交通部鐵道局傍晚受訪指出，「左營案」已完成可行性評估，且施工時間最短，粗估最快2031年可完工。

鐵道局副局長楊正君傍晚受訪表示，審查會議定於月底召開，希望審查委員可以明確選出路廊方案。若選擇「左營案或燕巢案」，因為已完成可行性評估，因此鐵道局修正後即可報給行政院，轉交國發會審議。行政院核定後進入「綜合規劃」階段，細部討論興建、營運、財務安排，並跟高鐵完成協議，在此同時，還要把開發案送環保署進行環評審議，至少費時1.5年，才能動工。

楊正君說，目前四大方案中，以左營案工期最短，施工期只有十年，但若選擇「高雄案、小港潮州案」，則須多花半年做可行性評估，才能報院。

至於財務可行性，楊正君說，現有高鐵南港到左營的主計畫，也非100％自償，高鐵南延的營運「益本比」是接近1的，而建設部分會面臨虧損，這與多數鐵道建設處境相同。楊正君說，針對財務細部計畫、興建營運等事項，將與高鐵討論。

楊正君也說，「高雄案、小港潮州案」，因為把高鐵拉到市中心或是小港機場，涉及更多的拆遷及土地徵收，甚至路廊空間會不夠，入站時要改成上下層進站，技術難度較高，因此經費會飆上1,200億至1,500億元左右。

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