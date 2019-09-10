改編自真人真事的電影《瞞天機密》是好萊塢演技派女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）首度接演政治議題的作品，並在片中詮釋卯足全力，試圖阻止一場非法戰爭的勇敢女性凱薩琳甘恩（Katharine Gun）。值得一提的是，她所飾演的這位角色，其實是位在台灣出生的英國女孩，並在台灣度過童年時期，所以讓綺拉奈特莉有機會在大銀幕首度秀一口流利中文。她精湛演技不但獲得國際媒體一致讚賞，更讓本片成為她的最新演技代表作。

綺拉奈特莉在《瞞天機密》當中，飾演英國政府通訊總局的翻譯情報員「凱薩琳甘恩」。這是她從影以來，首度嘗試的角色類型，尤其她扮演的這位真實人物，竟然是在台灣出生，整個童年也都在台灣度過，並曾就讀台中的馬禮遜美國學校（Morrison Academy），直到大學才回到英國，不僅可以說流利中文，日文也難不倒她。因此，綺拉奈特莉在本片開頭沒多久，就直接與同事用中文對話，讓觀眾大感驚奇；流利的中文對話，讓觀眾彷彿以為綺拉奈特莉真的就像台灣人！

事實上，當伊拉克戰爭在2003年爆發時，綺拉奈特莉才年僅17歲，她坦言對凱薩琳當時的故事並不知情：「我不記得凱薩琳甘恩這個人，我算是滿關心政治議題的學生，但當時我人在美國，新聞當然不會報導。我認為這個情況滿可笑的，一個影響現代如此深遠的事件，竟然沒有被多數人知道或記得，但我知道這是一個很重要的故事，也應該被人們看見。」該片27日上映。

(中時 )