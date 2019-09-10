台中國際動畫影展今（10日）公佈親子共賞的「寶貝小宇宙」電影片單，包括多位前日本吉卜力工作室班底共同執導的《小小英雄：螃蟹、蛋與透明人》，以及金獎童書改編的《汪汪出任務》，除了兩部長片外，影展推出短片集，包括學生奧斯卡最佳動畫《浣熊和他的手電筒》、北美歷史最悠久的兒少影展「芝加哥國際兒童影展」首獎得主《衝破天際》等；影展也將特別針對小朋友舉辦映前導讀、「小小影評員」及「兒童評審你來當」活動，邀請親子共樂。

改編自金獎童書的《汪汪出任務》描述小朋友和狗狗拯救家園的故事。（台中動畫影展提供）

曾製作《瑪莉與魔女之花》的日本動畫金牌製作人西村義明在離開吉卜力工作室之後，邀請《借物少女艾麗緹》導演米林宏昌、《神隱少女》原畫百瀨義行及《霍爾的移動城堡》作畫監督山下明彥一同製作《小小英雄：螃蟹、蛋與透明人》，電影邀請到日本藝人木村文乃、尾野真千子、坂口健太郎、小田切讓等人配音，無論幕前幕後都是重量級強棒。《汪汪出任務》改編自獲獎童書，描述都市男孩雅各與一群會說話的狗狗設法阻止大人的陰謀，可說是兒童版《犬之島》的冒險故事。除了兩部動畫長片之外，短片單元「寶貝小宇宙」嚴選11部在國際影展廣受好評的好片。

配合影展年度主題「音樂與聲音」，將連續兩週在台中車站站前廣場舉辦大型暖身活動，9月21日將舉辦「夏日螢光動畫MV演唱會」，邀請歌手搭配眾多經典動畫MV為各位獻唱；9月28日「《冰雪奇緣》歌舞互動大聲唱」將廣場化身大型KTV，邀請大小朋友一同大合唱，兩場活動皆免費參加，主辦方更準備精美好禮回饋影迷。影展於10月11日至20日（週日）在台中凱擘影城舉行，本週五（13日）預售開賣。

(中時 )