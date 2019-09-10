侯友宜向榮民伯伯90度鞠躬致意。（新北市社會局提供／陳俊雄新北傳真）

新北市長侯友宜10日下午馬不停蹄視察三峽春暉啟能中心、台北榮家、谷芳有機茶園等處，針對在縣市長民調中名列前矛表示，不管民調高跟低都用平常心努力，全力的把市政工作做好。

侯友宜今日下午前往三峽區春暉啟能中心及台北榮家關懷訪視，侯友宜和身心障礙學員一起做鳳黃酥，長期學做蛋黃酥的小敏還教市長如何壓實餡料；在榮家則受到榮民伯伯們熱情的歡迎，侯友宜說：「軍警本一家！」在中秋前夕，他特別來探望一生戎馬、將青春和生命獻給國家的榮民長輩，還數度向榮民伯伯彎腰90度鞠躬致意。

隨後侯友宜轉往白機谷芳有機茶園視察後表示，三峽碧螺春是有機茶葉，享譽國內外，這麼好的碧螺春茶葉要慢慢的把它推出去以外，更重要能夠跟國際接軌，讓大家能夠看得到碧螺春的好喝。也希望鼓勵年輕朋友回到三峽故鄉，來栽種、帶動在地的創生。

侯友宜也稱許谷芳茶園李昌峻老闆，帶著他的家人一起努力，一代接一代保有最永續環境的土地，也保有碧螺春永續的經營。

針對在各縣市首長民調中都名列前矛，侯友宜表示，他都用平常心來看民調，無論數字高低，都要隨時惕勵自己、鼓舞自己，全力的把市政工作做好。

他指出，市民要求的是一個市長好好的扮演，把自己的角色全力以赴，為當時市民的承諾，把工作做好。他一定盡全心全力為市民努力做事，也謝謝大家給他機會，他會好好把事情做好。不管民調高跟低，我都是平常來看待。

針對韓國瑜造勢破壞新北大都會公園草地引發爭議，侯友宜指出，任何人來租借，都有責任把它復原，破懷草坪、破壞原有設備、設施，一定要把它回復到原狀。市府態度一定秉公處理，該求償就一定求償，該處罰就處罰，市府一定要讓租借者要盡到他應有的責任，一定會嚴守把關的原則。

(中時 )