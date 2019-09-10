針對媒體報導，有雲林民眾指控自身健康受損，起因在於台塑麥寮六輕的建置。對此，台塑企業澄清表示，企業向來都盡心將六輕建設為一個友善環境的園區，在環保署、工業局、雲林縣環保局等主管機關共同監督下，園區各項環境品質監測數據都公布在網路上，公開透明，空氣污染排放濃度及園區附近地區空氣品質均遠優於國家標準。

台塑企業呼籲，環保問題應依客觀的科學數據，理性做論斷，回歸法治面，實在不該以訛傳訛，造成社會動盪不安及民眾恐慌，這才是解決環保問題的最根本。

台塑企業指出，由政府統計資料顯示，雲林縣罹癌人數增加率已自88年六輕營運前居全台第三位，下降至105年第十二位，縣民平均餘命增加2.5歲，居全台第三位，佐證麥寮園區友善環境的努力。

由早期文獻顯示，雲林沿海地區因醫療水準不足C肝盛行，加上民眾有嚼食檳榔習慣，艱苦環境與生活習慣可能導致雲林沿海居民罹癌率偏高。

麥寮園區位處風頭水尾，天候條件惡劣，園區各項設備維護保養工作都面臨嚴苛挑戰，台塑企業排除萬難，引進國際先進技術，建立全員安全文化理念，確保製程安全。

(工商 )