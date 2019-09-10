農委會水土保持局舉辦的2019年大專生洄游農村競賽，20個團隊經過激烈的競爭，由朝陽大學視覺傳達設計系學生組成的「樂蘆Lolu團隊」脫穎而出（駐村於台中市和平區達觀社區）勇奪金獎，獲得10萬元獎金。

農委會副主委陳添壽表示，新世代農業需要跨領域人才整合，大專學生運用新觀念及新思維，以更精準的科學方式、更多元的工具，結合科技、行銷、管理、設計等其他專業，協助台灣農業創新及永續發展，值得肯定。

水土保持局副局長林長立表示，今年暑假除了20個團隊駐村，還有來自越南、泰國、菲律賓、印尼等4個新南向國家，及中興大學國際學程師生組成5個隊伍，駐村共學交流，將台灣經驗帶回自己的國家。

獲得銀獎的2支隊伍，分別是朝陽科技大學視覺傳達設計系「玩埤世代」、國立屏東科技大學水土保持系「赤子洄家」。

銅獎：南臺科技大學創新產品設計系「江山吾話」、崑山科技大學公共關係暨廣告系「能立事務所」、國立中興大學森林學系「豆陣創新生」。

本屆大專生洄游農村競賽與企業合作，由信義房屋─全民社造行動計畫，提供競賽全額獎金；台灣最美農村故事館提供10名農村實務學習機會，以成功扎根農村的青年為對象；此外，朝陽科技大學「玩埤世代」團隊，將在知名行腳節目中展現大專生駐村的故事。

(中時 )