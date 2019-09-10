大陸觀光客不來，金門成為重災區。縣府觀光處長丁健剛今（10）日帶團跨海赴台，就5大方案爭取中央資源挹注，交通部觀光局長周永暉允諾全力支持，未來也會協助金門觀光產業升級，開拓旅遊新契機。
縣府觀光處提出的5大方案，包括請求中央協助「東南亞國際包機」、「韓國國際包機直飛金門」、「輔導地區觀光從業人員考照、受訓，提昇觀光服務品質的專案經費補助」，以及「金門大橋烈嶼端旅客服務中心工程協助規劃及經費補助」、「秋冬補助方案提高額度」等項目。
觀光處說明，周永暉局長特別提及日、韓旅客的開拓，應該注視地區特性的連結，尤其金門與韓國的板門店同屬冷戰對峙期間，雙方戰線的前沿，很適合推廣韓國遊客來金，更可以考慮以包機方式或由高雄進金門的遊線來規畫。
周永暉局長也提議在金門舉辦一場產官學研討會，可針對「觀光品質優化升級」、「自由行及外國遊客金門遊程設計」等課題進行交流討論，透過產官學界對於金門在地及國內外案例的探討，為金門觀光升級、未來發展可行性，提供不同的思維方向。
(中時 )
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